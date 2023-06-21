«تموين دمياط»: 17 منفذا لبيع اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة

طرحت مديرية التموين بدمياط لحوم طازجة ومجمدة بأسعار مخفضة للمواطنين تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2023 في جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية على مستوى المحافظة، كما جرى فتح شوادر لبيع الأضاحي ترصد «الوطن» أماكن منافذ بيع اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة.

أوضح على الغزاوي مدير مديرية التموين بدمياط لـ«الوطن» أماكن وأسعار منافذ بيع اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة وعددها 17منفذا تابع للشركة العامة لتجارة الجملة وفروع دلتا ماركت بمختلف مدن وقرى محافظة دمياط.

منافذ بيع اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة في دمياط

وأكد «الغزاوي» توافر اللحوم السوداني الطازجة بسعر 195 جنيها للكيلو واللحم البرازيلي المجمد بـ 160جنيها للكيلو، لمقرات فروع الشركة العامة لتجارة الجملة وفروع دلتا ماركت التالية :

- استهلاكي دمياط (دمياط شارع الشرباصي)

- أسماك المظلوم (دمياط مساكن المظلوم)

- دلتا دمياط القديمة (من ميدان الشهابية)

- دلتا فارسكور (فارسكور بجوار الإدارة التعليمية)

- استهلاكي فارسكور (فارسكور بجوار مركز الشرطة)

- دلتا دمياط الجديدة (دمياط الجديدة المجاورة الأولى)

- سومانيل رأس البر (رأس البر – السوق العمومي).

- أسماك الزرقا (الزرقا مساكن الزرقا أمام الشهر العقاري).

- تفتيش كفر سعد (التفتيش بجوار شرطة السوق العمومي )

- الإدارة (السنانية أمام موقف رأس البر )

- استهلاكي دمياط ( دمياط شارع الشرباصي)

- أسماك المظلوم (دمياط مساكن المظلوم)

- أسماك سوق الخضار (دمياط شارع سوق الخضار)

- دلتا دمياط القديمة (من ميدان الشهابية)

- أسماك السنانية (دمياط أول الكوبري العلوي)

- دلتا فارسكور (فارسكور بجوار الإدارة التعليمية)

- استهلاكي فارسكور (فارسكور بجوار مركز الشرطة)

- دلتا دمياط الجديدة (دمياط الجديدة المجاورة الأولى)

- سومانيل رأس البر (رأس البر – السوق العمومي)

- كشك 101 رأس البر (رأس البر شارع 101)

- أسماك ميناء دمياط (الميناء مبني المخابرات)

- أسماك الزرقا (الزرقا مساكن الزرقا أمام الشهر العقاري)

- استهلاكي الزرقا (الزرقا بجوار مكتب التموين)

- تفتيش كفر سعد (التفتيش بجوار شرطة السوق العمومي)

- أسماك كفر سليمان (كفر سليمان جمعية تنمية المجتمع)

- أسماك ميت أبو غالب (ميت أبو غالب – منزل ورثة محمد البرعي)

أسعار اللحوم قائم

كشف خالد الزغبي أحد تجار المواشي لـ«الوطن» أسعار المواشي 2023 والخاصة بالأضاحي تختلف على حسب النوع.

سعر اللحم القائم في العجول البقري 160جنيها

سعر اللحم القائم في الضاني 180 جنيها