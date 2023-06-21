ظاهرة جوية جديدة.. الرطوبة تسيطر في أول أيام فصل الصيف

بدأ فصل الصيف رسميا، اليوم الأربعاء الموافق 21 يونيو 2023، وفي الساعات الأولى من فصل كانت حالة الطقس، حار على شمال البلاد والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، بينما كانت شديدة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الرطوبة تزيد الإحساس بالحرارة

وكانت الظاهرة الجوية الجديدة هذه العام والأكثر تأثيرًا في فصل الصيف هي ارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الجو، حيث سجلت درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 24 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تسجل درجة حرار عظمي اليوم 33 درجة مئوية.

وفسرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ظهور الرطوبة في اول أيام فصل الصيف، بأن البلاد تتأثر في ذلك الفصل بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع في نسب الرطوبة، التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس، لافتة إلى أن فصل الصيف هو أكثر فصول العام استقرارا في الأحوال الجوية.

أمطار خفيفة على عدة مناطق

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية تساقط أمطار خفيفة اليوم على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، إذ أن الفرصة مهيأة لذلك.

حالة الطقس في فصل الصيف

وبشكل عام تكون حالة الطقس في فصل الصيف، معتدل الحرارة في الصباح الباكر والمساء على كافة الأنحاء، ويكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد ويكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة

وتأتي درجات الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 33 - 22

- العاصمة الإدارية 33 - 22

- أكتوبر 34 - 21

- بنها 33 - 22

- دمنهور 32 - 21

- وادي النطرون 34 - 21

- كفر الشيخ 32 - 21

- المنصورة 33 - 22

- الزقازيق 34 - 22

- شبين الكوم 32 - 21

- طنطا 32 - 21

- دمياط 30 - 21

- بورسعيد 29 - 22

- الإسماعيلية 34 - 22

- السويس 33 - 21

- العريش 30 - 21

- رفح 29 - 22

- رأس سدر 35 - 20

- نخل 34 - 17

- كاترين 31 - 14

- الطور 32 - 24

- طابا 34 - 26

- شرم الشيخ 36 - 26

- الإسكندرية 28 - 20

- العلمين الجديدة 27 - 20

- مطروح 28 - 21

- السلوم 29 - 18

- سيوة 35 - 20

- رأس غارب 36 - 26

- الغردقة 35 - 25

- سفاجا 35 - 25

- مرسى علم 36 - 26

- شلاتين 36 - 26

- حلايب 33 - 27

- أبو رماد 34 - 27

- رأس حدربة 34 - 28

- الفيوم 33 - 22

- بني سويف 33 - 22

- المنيا 34 - 23

- أسيوط 34 - 22

- سوهاج 35 - 24

- قنا 40 - 28

- الأقصر 38 - 26

- أسوان 39 - 26

- الوادي الجديد 37 - 26

- أبو سمبل 39 - 27