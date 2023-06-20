دعاء للميت في العشر الأوائل من ذي الحجة.. اللهم املأ قبره بالرضا والنور

تعتبر العشر الأوائل من شهر ذي الحجة من أفضل وأحب الأيام إلى الله عزوجل وأوصى النبي الكريم بالإكثار من الدعاء خلالها، ولذلك يتساؤل الكثيرون ممن فقدوا أحبائهم وأقاربهم عن دعاء للميت في العشر من ذي الحجة.

دعاء للميت في العشر من ذي الحجة

وحول دعاء للميت في العشر من ذي الحجة، فتستعرض «الوطن» بعض من الأدعية على سبيل المثل لا الحصر، والتي يمكن للمسلم أن يدعو بها للميت، ومنها:

- اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفر لهم ووسع لهم في قبورهم، واجمعنا بهم بجناتك واجبر قلبنا بعدهم.

- اللهم ارحم من عجز عقلي عن استيعاب فراقه ويؤلمني قلبي، يا رب ارحم أبي واغفر له واجمعني به في مستقر رحمتك يوم الجمعة

اللهم في يوم الجمعة ارحم من ضمة التراب واشف من أنهكه الوجع، وأغث من أثقله الهم واهدِ من غرّته الدنيا.

اللهم في يوم الجمعة أسألك أن ترحم من هم تحت التراب الذين يترقبون منا دعوة صادقة.

اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لهم، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب والجنادل وحدنا

أدعية للميت في العشر من ذي الحجة

وعن دعاء للميت في العشر من ذي الحجة، فيجوز للمسلم أن يردد هذه الأدعية أيضا:

اللهم املأ قبره بالرضا، والنور، والفسحة، والسرور.

اللهم إنّه في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم إنه عبدك وابن عبدك، خرج من الدنيا، وسعتها، ومحبوبها، وأحبائه فيها، إلى ظلمة القبر، وما هو لاقيه.

اللهم إنه كان يشهد أنك لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به.

اللهم إنا نتوسل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذبه، وأن تثبته عند السؤال.