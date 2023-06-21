«التموين»: توفير السلع الأساسية بخصومات تصل لـ25% استعدادا لعيد الأضحى

استعدت وزارة التموين، بحزمة من الإجراءات والقرارات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والتيسير على المواطنين؛ أبرزها استمرار عمل المخابز البلدية طوال فترة العيد، فضلاً عن إقامة شوادر لبيع الخراف الحية بأسعار مخفضة للمواطنين.

استعدادات وزارة التموين قبل عيد الأضحى

ووفقا لتقرير أعده برنامج «اليوم» على شاشة قناة dmc، استعرض جهود الوزارة في توفير السلع الغذائية قبل عيد الأضحى المبارك، جاء من بينها تدشين مجموعة من السيارات المتنقلة المبردة في نطاق ميادين المحافظات لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة للمواطنين بسعر 195 جنيها لكيلو اللحوم السودانية الطازجة و160 جنيها لكيلو اللحوم البرازيلي المجمدة.

توفير السلع الأساسية للمواطنين طوال أيام العيد

وقال خالد فكري، رئيس القطاع التجاري للشركة المصرية لتجارة الجملة بـ وزارة التموين، إنَّ شركته تعمل على توفير السلع الأساسية التي تحتاجها الأسر المصرية بأسعار تنافسية أقل من سعر السوق بنسب تتراوح بين 20 و25%، من سكر وزيت وأرز ومكرونة وبقوليات وأجبان.

حسين: نوفر السمن والزيت والسكر والمكرونة بأسعار أرخص من السوق

وأضاف عصام حسين، مدير فرع بالمجمعات الاستهلاكية، أنَّ المجمع الاستهلاكي كبير يتبع الشركة المصرية وللقابضة ولوزارة التموين، يتم من خلالها توفير كافة السلع الأساسية واللحوم بجيمع أنواعها يتم طرحها لجمهور المستهلكين، بجانب توفير السمن والزيت والسكر والمكرونة بأسعار أرخص من السوق، مشيرا إلى جهود وزارة التموين في توفير كافة السلع للمواطنين داخل أنحاء الجمهورية، بأعلى جودة وأقل سعر متاح مقارنة بأسعار السوق.

أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية

ويباع كيلو لحوم الخراف الحية بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 170 جنيها والسوداني المبرد بـ 195 جنيها للكيلو والبرازيلي المجمد بسعر 160 جنيها للكيلو، أما «الضاني المبرد» بـ 250 جنيها للكيلو.