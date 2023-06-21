«الموسيقيين» تكشف تفاصيل الحالة الصحية لهاني شاكر بعد العملية الجراحية

قال الدكتور محمد عبد الله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، إن الفنان هاني شاكر، تعرض لوعكة صحية، منذ 10 أيام، مؤكداً أن الأطباء نجحوا في استئصال جزء بسيط من قولون الفنان، حجمه بضعة سنتيمترات.

الفنان هاني شاكر عاد إلى منزله بصحة جيدة

وأضاف «عبد الله» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»، أن الفنان هاني شاكر، عاد إلى منزله، مؤكدًا أنه تواصل معه اليوم، وكان بصحة جيدة.

وتابع: «الجميع يفتخرون بأطباء مصر»، منوها إلى أن الفنان هاني شاكر أصرّ على إجراء العملية في مصر، وتمت بنجاح كبير.