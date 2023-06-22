«شوجر دادي» يحقق 55 ألف جنيه خلال 24 ساعة ويحتل المركز الثاني بشباك التذاكر

احتل فيلم «شوجر دادي» المرتبة الثانية في إيرادات شباك التذاكر، أمس، بعد نجاح فيلم «بيت الروبي» بطولة الفنان كريم عبد العزيز بالتعاون مع محمود كريم عبد العزيز، من تصدر الإيرادات، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

إيرادات فيلم «شوجر دادي» أمس

وحقق فيلم «شوجر دادي»، أمس، 55 ألف جنيه فقط، ولا يزال يدخل ضمن منافسة أفلام موسم عيد الأضحى المبارك، رغم طرحه في موسم عيد الفطر.

قصة فيلم شوجر دادي

تدور قصة فيلم شوجر دادي في إطار كوميدي، من خلال طرح فكرة أزمة منتصف العمر، ومحاولة رجل التخلي عن أسرته وتتدخل الزوجة والأبناء لاإقاذ العائلة، الأمر الذي يترتب عليه مواقف كوميدية ومفاجآت لم تكن في الحسبان.

أبطال فيلم شوجر دادي

فيلم شوجر دادي بطولة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، ومحمد محمود، وتامر هجرس، وحمدي الميرغني، ومي الغيطي، وفرح الزاهد، ومصطفى غريب، وجوهرة، من تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.