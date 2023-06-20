8 أفلام تحقق 363 ألف جنيه خلال 24 ساعة بدور العرض.. بينها «شوجر دادي»

تتراجع إيرادات الأفلام المصرية المعروضة حاليا في السينمات مع اقتراب موسم عيد الأضحى السينمائي، حيث سجلت الأفلام الـ8 المعروضة إجمالي إيرادات أمس وصلت إلى 363 ألف جنيه، وفقا للتقرير الصادر عن الموزع السينمائي محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

يستمر فيلم «شوجر دادي» في المركز الأول بقائمة الإيرادات اليومية محققا 160 ألف جنيه، تلاه فيلم «يوم 13» والذي يعتبر أول فيلم رعب 3D في مصر والوطن العربي، وحقق 110 ألف جنيه، وفي المركز الثالث فيلم «بعد الشر» بـ 43 ألف جنيه.

«ب 19» يتراجع إلى المركز السابع

بينما لم يحقق فيلم «هارلي» بطولة محمد رمضان سوى 24 ألف جنيه ليأتي في المركز الرابع، أما في المركز الخامس فيلم «رهبة» بطولة أحمد الفيشاوي بـ 19 ألف جنيه، بفارق كبير عن الفيلم في المركز السادس وهو «ابن الحاج أحمد» الذي سجل 3 آلاف جنيه، ولم يحقق «ب 19» سوى 1.553 جنيها، وفي المركز الأخير «مغامرات كوكو» بـ 592 جنيها.