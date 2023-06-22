إيرادات فيلم «ابن الحج أحمد» أمس.. في المرتبة قبل الأخيرة بـ862 جنيها فقط

إيرادات ضعيفة حققها الفنان شيكو من خلال فيلمه «ابن الحج أحمد» بدور العرض، حيث أنه جاء في المرتبة قبل الأخيرة بين الأفلام الأخرى المنافسة حاليا، تزامنا مع بداية موسم عيد الأضحى المبارك .

إيرادات فيلم ابن الحج أحمد

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن فيلم «ابن الحج أحمد» حقق أمس 862 جنيه فقط، وهو ما يهدد سحبه من دور العرض، ولن ينافس الفيلم ضمن موسم عيد الأضحى المبارك .

أحداث فيلم ابن الحج أحمد

في إطار تشويقي وكوميدي، تدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا والتشويق والإثارة، حيث يكتشف شيكو أن والده الحاج أحمد ويقوم بدوره سيد رجب ليس رجلًا قعيدًا ويخفي الكثير من الأسرار ويطارده بعض الرجال المسلحين.

أبطال فيلم ابن الحج أحمد

فيلم ابن الحاج أحمد، بطولة شيكو وسيد رجب، صبري فواز، رحمة أحمد، مصطفى غريب، إسماعيل فرغلي، عايدة رياض، محمد لطفي، فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محي، إخراج معتز التوني.