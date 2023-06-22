مركز الفنون بجامعة المنيا يحصد المركز الثالث في مسابقة «توب وان» للموسيقى

قال الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، إن مركز الفنون بجامعة المنيا حصل على المركز الثالث بفعاليات مسابقة توب وان، لمراكز الفنون للجامعات المصرية في مجالات الموسيقي والكورال والمسرح والفنون التشكيلية والفنون الشعبية، والتي شاركت فيها 16 جامعة مصرية حكومية وخاصة واستمرت لمدة شهر كامل، وقدمت فيه الجامعة فيلما تسجيليا يوثق فعاليات التدريب بالمركز خلال موسمه الرابع وتبرز فيه أهم نشاطات المركز وأهم المحطات الفنية له خلال هذا العام.

جاء ذلك خلال البيان الذي أعلنته وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، عن أسماء الجامعات الفائزة بالمراكز الأولى، والتي جرى التقييم فيها من خلال الاخراج الفني للفيلم والمادة العلمية المقدمة، ونسب المشاهدة والمشاركة لتلك الاعمال.

تسليط الضوء على المواهب الطلابية

وأشاد بما أنجزه طلاب جامعة المنيا خلال مشاركتهم في فعاليات المسابقة على مدار العام، والتي عكست ما توليه الجامعة من اهتمام بالأنشطة، وتسلط الضوء على المواهب الطلابية المختلفة وتنميها وصقلها، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب لتنمية مواهبهم وتمثيل الجامعة في المسابقات القمية على مستوى الجامعات المصرية.

استقطاب مواهب الطلاب وتبنيها

وثمن رئيس الجامعة مجهودات الإدارة العامة لرعاية الطلاب وإدارة النشاط الثقافي والفني في استقطاب مواهب الطلاب، وتبنيها بمراكز الفنون، مهنئهم على حصولهم بهذا التقييم المتقدم.