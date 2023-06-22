حملات توعية لمحلات الجزارة لمنع انسداد شبكات الصرف بمخلفات الأضاحي

قال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إنه جار تكثيف حملات التوعية التي تستهدف أصحاب محلات الجزارة، والمواطنين لرفع الوعي المائي بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى.

وأضاف خلال مروره على عدد من محطات المياه ولقاء رؤساء القطاعات، أن حملات التوعية تتضمن نشر الإرشادات التي توضح الطرق الصحيحة للتخلص من مخلفات الأضاحي بالأماكن المخصصة لها، وعدم إلقائها في بالوعات الصرف الصحي، والتي تتسبب في انسداد شبكات وطفح مياه الصرف الصحي بالشوارع.

طوارئ في مياه الشرب بمدن القناة

وأعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الأضحى، على مستوى إقليم محافظات «السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد»، لتأكيد انتظام العمل بجميع المحطات سواء مياه الشرب أو رفع الصرف الصحي، والعمل بنظام الورديات.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إن خطة استعدادات عيد الأضحى المبارك تشمل العاملين بالحملة الميكانيكية بالشركة وهي رفع درجة استعداد جميع المعدات المتمثلة في سيارات الطوارئ، ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع.

وأكد أن الخطة تستهدف لمجابهة أي حدث مفاجئ خلال أيام العيد، مع التأكد من جاهزية فرق التطهير بالصرف الصحى في الإسماعيلية ومدن القناة لمواجهة أى إنسداد في الخطوط الرئيسية أو الفرعية لشبكات بمحافظات السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.