أفضل حارس مرمى في بطولة إفريقيا للساق الواحدة: الاتحاد الدولي أشاد بنا

قال سيف سلامة حارس المنتخب الوطني لكرة القدم لأصحاب الساق الواحدة، الحاصل على جائزة أفضل حارس في بطولة إفريقيا التي احتضنتها تنزانيا، إن المنتخب تلقى إشادات كبيرة، موضحًا: «وقعنا في مجموعة واحدة مع غانا ونيجيريا، وهما منتخبان قويان يمارسان اللعبة منذ 15 عامًا، وصعدنا إلى الدور الموالي رفقة غانا».

خرجنا من البطولة على يد بطل العالم

وأضاف «سلامة» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج «التاسعة» على القناة الأولى: «الاتحاد الدولي للعبة أشاد بنا، ولعبنا ضد غانا في السيول، وفي الدور التالي اصطدمنا بأنجولا بطل العالم وتقدمنا عليهم بهدف وتعادلوا وخسرنا بركلات الحظ الترجيحية بعدما قمت بصد ضربتي جزاء».

الناس مكنتش مصدقة إننا واقفين على رجلنا قدام الأبطال

وتابع، أن سر إشادة الاتحاد الدولي بالمنتخب أن هذا الفريق لم يلعب مباراة ودية كما أن مصر لا تنظم بطولات محلية لهذه اللعبة: «الناس مكنتش مصدقة إننا واقفين على رجلنا وبنلعب بمنتهى القوة ضد الأبطال، محتاجين يبقى عندنا أكتر من نادي، والمغرب عندها 10 أندية».

واصل: «المدير الثاني للاتحاد الدولي نزل إلى أرض الملعب خصيصا للحديث معنا، وقال لي لم أتوقع مستواكم لأننا نلعب ضد أنجولا بمنتهى القوة رغم عدم تنظيم بطولة محلية».

ووجه الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية وكل من دعموا المنتخب: «الحمد لله إننا كنا قد المسؤولية، وإحنا الفريق الوحيد اللي الاتحاد الدولي أشاد به، ودولة زنجبار لعبت لأول مرة واتغلبت 12 صفر».