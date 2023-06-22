نموذج امتحان محاكاة مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية.. اختبر معلوماتك مع «الوطن»

يترقب طلاب الثانوية العامة، امتحان الجغرافيا للشعبة الأدبية، وامتحان الكيمياء للشعبة العملية، المقرر عقدهما الأحد المقبل 25 يونيو الجاري، وفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة، المعتمد من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة، اختبار مستواهم في مراجعة المادة قبل الامتحان، عن طريق الإجابة على نموذج أسئلة امتحان محاكاة لمادة الجغرافيا للثانوية العامة، استعدادًا للامتحان الأحد المقبل.

وتنشر «الوطن» نموذج أسئلة وإجابات امتحان محاكاة لمادة الجغرافيا للثانوية العامة، بحسب محمد عفيفي، خبير الجغرافيا والاقتصاد بالوزارة وقناة مدرستنا.

نموذج أسئلة امتحان محاكاة لمادة الجغرافيا للثانوية العامة

نموذج إجابة امتحان محاكاة لمادة الجغرافيا للثانوية العامة