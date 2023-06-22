ركاب الغواصة تيتان يصارعون الزمن للنجاة.. باق 30 دقيقة على نفاد الأكسجين

دخلت ركاب الغواصة تيتان في سباق مع الزمن، فوفق مصادر إعلامية عالمية، لم يتبق سوى 30 دقيقة على نفاد الأكسجين المتاح على الغواصة والذي يكفي لمدة 96 ساعة فقط.

الغواصة تيتان

وأفاد تقرير لوكالة أسوشيتديرس، بأنّ فرق الإنقاذ دفعت بعدد جديد من السفن والقوارب إلى موقع اختفاء الغواصة، آملين في أن تساعدهم الأصوات التي يتم رصدها تحت الماء في اكتشاف مكانها، خاصة مع اقتراب نفاذ كمية الأكسجين المتاحة.

وبحسب التقرير، أصبح الوصول إلى الغواصة تيتان «مهمة مستحيلة»، بسبب العديد من المعوقات، ومنها رصد مكان الغواصة والوصول إليها بمعدات الإنقاذ وخروجها إلى السطح، على افترض أنّها لا تزال سليمة.

وأجرت القوات البحرية مسحا لنحو 13.200 قدم تحت المياه، أي نحو 4020 متر، وهي مساحة تعادل ضعف مساحة ولاية كونيكتكت، حيث لا يزال خفر السواحل الأمريكية متمسكون بأمل إنقاذ الخمس الركاب على متن الغواصة.

المهمة المستحيلة

وخلال الساعات الماضية، سادت وجهات نظر قاتمة نحو مصير ركاب الغواصة، والخاصة بالوقت والفيزياء والعمق، تجعل من الصعب إنقاذ الخمس ركاب على متن الغواصة المفقودة منذ الأحد الماضي في الأطلنطي، بينما يتوقع الخبراء أنّ هناك خيارا صعبا يقترب.

وقال دونالد مورفي، عالم المحيطات الذي شغل منصب كبير العلماء في دورية الجليد الدولية لخفر السواحل، إنّ المنطقة التي اختفت بها الغواصة معرضة لظواهر طبيعية مثل الضباب والعواصف، ما يجعل مهمة الإنقاذ صعبة وترتقي إلى المستحيلة.