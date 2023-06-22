تعرف على تنسيق مدرسة السلام الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية وشروط التقديم

أعلنت مدرسة السلام الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية، تنسيق مميزات وشروط التقديم لها بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الإنتاج الحربي، مؤكّدة أنَّه لا يقل مجموع الطالب المتقدم عن 250 درجة من إجمالي درجات الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي 2022-2023 بنين وبنات.

التخصصات

- تخصص كهرباء وإلكترونيات.

- تخصص ميكانيكا.

مدة الدراسة: 3 سنوات دراسية

مميزات مدرسة السلام للتكنولوجيا التطبيقية

- منح لخريجين شهادة الدبلوم من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإضافة لمنح الطالب شهادة (BTEC) صادرة من الهيئة البريطانية المعتمدة في العديد من دول العالم.

- يوجد 1371 جامعة حول العالم تقبل حاملي شهادة شهادة (BTEC) وكما يوجد 820 مركز تعليمي حول العالم معتمد للحصول على (BTEC).

- عقد ملتقى توظيف لخريجي المدرسة مع شركات ومصانع القطاع الخاص.

- يؤهل الخريق لسوق العمل الدولي والمحلي.

شروط التقديم والقبول

- ألا يقل مجموع الطالب للتقديم عن 250 درجة من إجمالي درجات الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي 2022-2023 بنين وبنات.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 سنة في أول أكتوبر2023.

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد اجتياز الاختبارات النظرية.

- اجتياز الطالب الكشف الطبي.

- اجتياز الطالب اختبارات القبول والقدرات المقررة بالمدرسة «اختبارات نظري ومقابلة شخصية بعد اجتياز الاختبارات النظرية».