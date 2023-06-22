هل تأخر وصول الإفراج الجمركي يعطل ترخيص السيارة الجديدة؟.. خبير يجيب

كشف الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، أن تأخر وصول الإفراج الجمركي يتسبب في تعطيل ترخيص السيارة الجديدة، لأنه بدون إحضار الإفراج الجمركي أو فاتورة شراء السيارة إذا كانت إنتاج محلي فإن المرور يرفض البدء في إجراءات الترخيص.

وتابع: وفي أغلب الأوقات خاصة عند شراء سيارة جديدة في أول تاريخ إصدارها يتم إصدار تصريح سير مؤقت، حتى ورود الإفراج الجمركي للمرور، ويتم إعطاء التصريح لمدة ثلاث أشهر أو 6 أشهر ثم يتم الذهاب إلى المرور مرة أخرى لاستلام الرخصة عن الفترة المدفوع رسومها كاملة.

الإفراج الجمركي

وأضاف سيد أحمد في حديثه لـ«الوطن»، أن الإفراج الجمركي هو سند الملكية الذي يوضح بلد المنشأ الخاص بالسيارة وبيان كافة البيانات الخاصة بالسيارة من رقم الموتور والشاسيه، كما أن فاتورة الشراء في حالة إذا كانت السيارة إنتاج محلي تكون سند ملكية وتوضح بيانات السيارة.

المستندات المطلوبة لترخيص السيارات الجديدة

- بطاقة الرقم القومي سارية وصورة منها.

- مستند الملكية عقد شراء السيارة من الوكيل.

- الإفراج الجمركي في حالة السيارة «وارد الخارج».

- ملف استخراج رخصة جديدة «من المرور».

فحص فني

مهندس من المرور يقوم بفحص محل سكن طالب الترخيص «مالك السيارة» بفحص السيارة ورفع أرقام الشاسية والموتور «رفع البصمة» الخاص بالسيارة ومطابقة الأرقام بالأرقام الواردة بمستند المكلية، ويتم رفع البصمة على نموذج الفحص الخاص بذلك الموجود بملف الترخيص لأول مرة.

التأكد من وجود طفاية حريق مطابقة للمواصفات.

التأكد من وجود حقيبة إسعافات أوليه.

التأكد من وجود مثلث عاكس وقمع مروري.

تباع هذه الاشياء داخل المرور ويتم شراءها واثبات وجودها اثناء الفحص الفنيترخيص السيارة الجديدة

ضريبة ترخيص السيارات «دفع التأمين الإجباري»

مبلغ ثابت عن كل سنة ترخيص حتى ثلاث سنوات لدى إحدى شركات التأمين الموجودة داخل المرور، وتشمل تأمين على الحوادث والترخيص، يتم الذهاب بكل الأوراق السابقة من فحص فني ووثيقة تأمين إجباري وأوراق إثبات الملكية والإفراج إلى شباك ترخيص السيارات داخل نفس المرور، ويتم تقدير الضريبة السنوية والرسوم ودفعها عن كل سنة ترحيص حتى ثلاث سنوات.