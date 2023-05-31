هل يجوز ترخيص سيارة ملاكي رغم سفر مالكها خارج البلاد؟..قانوني يوضح

قال الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، إنه لا يجوز ترخيص سيارة ملاكي ومالكها خارج البلاد، لأن قانون المرور يشترط أن يكون مالك السيارة موجودًا داخل البلاد وبالتالي ترخيص السيارة في المرور يشترط أن يكون مالك السيارة موجودة بنفسه لا عن طريق وكيل، خاصة في حالة استخراج الترخيص لأول مرة.

تطوير خدمات المرور

وأضاف سيد أحمد في حديثه لـ«الوطن» أن إجراءات ترخيص السيارة واضحة ومعلنة وفق قانون المرور وليس فيها أي غموض وبالتالي فإن ترخيص السيارة يجب أن يكون في حضور مالكها بنفسه إلى وحدة المرور التابع لها محل الإقامة، كمان أن المرور حدد جميع الأوراق المطلوبة والرسوم المقررة بالإضافة إلى تقديم الخدمات بشكل ميسر للمواطنين.

وتابع «أحمد»، أن وزارة الداخلية أدخلت تطورات كبيرة على قطاع الخدمات الشرطية التي تقدم للجماهير سواء في المرور أو الجوازات أو الأحوال المدنية وساهم التطوير والاستعانة بالتقنيات الحديثة في سهولة الحصول على الخدمات سواء بشكل إلكتروني أو من داخل المقرات التي تشهد طفرة كبيرة في سرعة التعامل مع الموظفين المختصين.

أوراق استخراج رخصة سيارة أول مرة

- أصل الفاتورة الضريبية الصادرة من البائع.

- إذا كانت السيارة المراد استخراج رخصة لها محلية الصنع يجب إحضار مستند يثبت موافقة هيئة التنمية الصناعية.

- أما إذا كانت السيارات مستوردة فيراعى تقديم شهادة بيانات من أصل الإفراج الجمركي موجه لوحدة تراخيص الخاصة بك.

- استعلام أمنى من وحدة البحث الجنائي.

شروط استخراج رخصة سيارة

- يجب عليك أن تسدد رسوم التأمين الإجباري باسم المالك بالمدة الترخيص المطلوبة.

- سداد الضرائب والرسوم حسب السعة اللترية لكل سيارة.

- التحقق من كل شروط الأمن في السيارة المطلوب ترخيصها.