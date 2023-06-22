مصرع عامل في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمحلة

أقدم عاطل على إنهاء حياة شخص في العقد الخامس من العمر، مستخدما شومة، بعد مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، بشارع خلف سينما بمنطقة البسينة بمدينة المحلة الكبرى بالغربية، وجرى التحفظ على الجثة داخل مشرحة مستشفى المحلة العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بمقتل شخص

تلقى مأمور قسم شرطة ثان المحلة الكبرى، بلاغاً من نقطة شرطة مستشفى المحلة العام، يفيد بوفاة شخص مسن يدعى «علي سنبو» ويبلغ من العمر 46 عاماً، متأثرا بإصابته حال وصوله إلى المستشفى ولم يتمكن الفريق الطبي من إنقاذه.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، إلى محل الواقعة وتبين حدوث مشادات كلامية تطورت إلى مشاجرة بالتراشق بالطوب والحجارة والعصا، بين عائلتين، بسبب خلافات الجيرة، أقدم على إثرها شخص يدعي «محمد. ن» أحد أطراف المشاجرة، بضرب المجني عليه مستخدما «شومة»، أسفرت عن إصابته، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى المستشفى.

التحفظ على الجثة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، واقتياده إلى ديوان عام قسم شرطة ثان المحلة، والتحفظ على الجثة داخل مشرحة مستشفى المحلة العام، وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.

الرأي القانوني

قال سعد عبد العظيم، المحامي والخبير القانوني، إن المادة 238 من قانون العقوبات، نصت على: «من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين» وكل قضية يتم الحكم فيها على حسب القيد والوصف.