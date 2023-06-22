لجنة الأسرة بالحوار الوطني تصدر 6 توصيات.. أبرزها دورات تأهيل إلزامية قبل الزواج

اختتمت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، أعمال جلستها الأولى المنعقدة بمركز المؤتمر بأرض المعارض، المخصصة لمناقشة العنف الأسري والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمع، بالخروج بـ6 توصيات مهمة.

تفاصيل اجتماع لجنة الأسرة

أعلنت الدكتورة نسرين البغدادي مقررة لجنة الأسرة، التوصيات التي توافق عليها الحضور خلال الجلسة، وهي:

- ضرورة توسيع مفهوم العنف ليشمل كل الأشكال التي تؤدي إلى الإيذاء البدني والإيذاء المعنوي.

- سرعة إصدار القانون الموحد للعنف الممارس ضد المرأة.

- توسيع دائرة التوعية.

- أهمية التوعية بالأمراض النفسية.

- التوسع في التمكين الاقتصادي للمرأة.

- الإلزام بالحصول على الدورات التأهيلية للزواج قبل عقد القران.