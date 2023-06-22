انتقادات واسعة لشاب ظهر في حفل موسيقي بعد فقدان زوج والدته بالغواصة «تيتان»

فيما يسعى رجال الإنقاذ للعثور على الغواصة المفقودة «تيتان» في عمق المحيط الأطلسي، وعلى متنها 5 أشخاص، قبل نفاد الأكسجين، ظهر ابن زوجة الملياردير البريطاني، هاميش هاردينج، في حفل موسيقي صاخب، ليتعرض لانتقادات شديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

البحث عن الغواصة تيتان

اندفعت الغواصة «تيتان» نحو حطام سفينة «تايتانيك» المغمورة منذ أكثر من قرن، ولكنها فُقِدَت ليلة الأحد على بعد حوالي 700 كيلومتر جنوب سانت جونز في مقاطعة نيوفاوندلاند الكندية، وذلك في سبيل البحث عن بقايا هذه السفينة التي تعد من أشهر الكوارث البحرية في التاريخ.

وتم بدء عملية الإنقاذ في مياه المحيط الأطلسي العميقة يوم الاثنين، وهي سباق مع الزمن قبل نفاد الأكسجين داخل الغواصة المفقودة «تيتان»، ومع ذلك، لم يتم إحراز أي تقدم حتى الآن في هذه العملية.

ينشر صورة له في حفل غنائي

فيما يتابع العالم بترقب تفاصيل ما يجري، نشر الشاب برايان سزاسز، البالغ من العمر 36 عامًا، منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي، يدعو فيه الناس للصلاة من أجل زوج والدته المفقود في غواصة «تيتان».

ومع ذلك، بعد دقائق فقط، نشر صورة له في حفل غنائي لفرقة «بلانك-182»، مما أثار جدلاً واسعاً وانتقادات شديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب تصرفاته التي وصفت بـ«الاستفزازية».

وقام بعد ذلك بحذف العديد من منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تلقيه الانتقادات اللاذعة، وقال، في تصريح سابق، إن والدته طلبت منه حذف جميع المنشورات ذات الصلة لحماية خصوصيتهما، وشكر الجميع على الدعم.