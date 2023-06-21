أستاذ بالأزهر عبر قناة الناس: «عرفة» أفضل عند الله من 10 آلاف يوم

قال الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إنّ هناك أزمنة مفضلة على أزمنة أخرى عند الله عز وجل، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى اختار العشر الأوائل من شهر ذي الحجة واختصها بالمزيد من الفضل والجود، ولفت إلى أن العشر الأوائل من ذي الحجة، أفضل أيام الله، لازم نختم القرآن ونساعد الناس، فاليوم في ذي الحجة بألف يوم، وفضل يوم عرفة عند الله أفضل من 10 آلاف يوم.

وأضاف «تمام» خلال لقائه مع الإعلامية مروة شتلة، مقدمة برنامج «البيت»، المذاع على قناة الناس: «يجب أن يتقرب الناسُ إلى اللهِ في هذه الأيام وأن يستزيدوا بالحسنات وأن يقبلوا على الله في هذه الأيام المباركة، وفي حديث نبوي شريف قال النبي إن في أيام دهركم نفحات ألا فاتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا».

وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر: «هذا الحديث يعني أن هناك أيام مباركة واختصها الله بالمزيد من الرحمات والبركات يجب أن نستفيد منها ونحصل على الحسنات، ويمكننا أن نعرض أنفسنا لنفحات ربنا في الأيام المباركة يكون بالإقبال على الله عز وجل بالأعمال الصالحة».