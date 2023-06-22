أزهري يوضح عبر قناة الناس أمثلة على المد العارض للسكون

قال الشيخ خالد شعبان أحد علماء الأزهر الشريف، إن المد المنفصل هو النوع الأول في حكم الجائز، وفي هذه الرواية من طريق الشاطبية يكون مقام الواجب، والنوع الثاني من أنواع المد وأيضا حكمه جائز، هو المد العارض للسكون.

أمثلة عن كلمات المد

وطلب «شعبان»، خلال تقديمه برنامج «مع التلاوة»، المذاع على قناة الناس، من المشاهدين كتابة في ورقة أو كراسة هذه الأمثلة، وهي ليست استقصاء ولكن مثالاً من كل نوع بما يناسب المبتدأ.

وتابع: «اكتب كلمة (العالمين) وأنت قرأتها في سورة الفاتحة، هذه كلمة مستقبلة بذاتها، ثم اكتب كلمة (السماء)، والكلمة الثالثة اكتب كلمة (قريش)، كل كلمة تمثل نوعاً مستقلاً وحكم بذاته في العارض، فانتبه جيدا وأنت تسمع بهذا الكلام».

المد العارض للسكون

وواصل: «الكلمة الأولى هي كلمة (العالمين) من خلال هذه الكلمة سنتعرف على ما هو المد العارض للسكون، وأول سؤال أسئلة لنفسي أين حرف المد؟ فالإجابة تتضمن العين مفتوحة وبعدها ألف، فهذا حرف مد، والقسم الثاني من الكلمة لام مكسورة بعدها ياء إذن هذه الكلمة بها مدان».