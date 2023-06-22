ضبط المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية في الفيوم

لقيت شابة في العقد الثاني من العمر مصرعها، مساء اليوم الخميس، متأثرة بإصابتها بعدة طعنات نافذة بالصدر على يد زوجها، إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات أسرية، داخل شقتهم السكنية في حي لطف الله الراقي بمحافظة الفيوم.

وانتقل ضباط الشرطة وسيارة إلى مكان البلاغ لمعاينة الجثة والوقوف على أسباب الجريمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بمصر سيدة على يد زوجها

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا بمصرع ربة منزل على يد زوجها داخل شقتهم السكنية بحي لطف الله الراقي بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ على الفور، وتبينّ العثور على جثة شابة تدعى «سلوى» 28 سنة، مصابة بعدة طعنات نافذة بالصدر، وتبينّ أنّ وراء ارتكاب الجريمة زوجها ويدعى «علاء.ن» 30 سنة.

ضبط الزوج المتهم بالقتل

وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول الفيوم، من ضبط الزوج المتهم بقتل زوجته، الذي اعترف بارتكابه الجريمة إثر نشوب مشاجرة بينه وبين زوجته لشكه في سلوكها، استشاط غضبًا واستل سكينًا ثم سدد لها عدة طعنات حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وسقطت جثة هامدة غارقة في دمائها.

نقل الجثة للمشرحة

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام بواسطة سيارة إسعاف، تحت تصرف جهات التحقيق، التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، وبيان أسباب الوفاة وعدد الطعنات، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.