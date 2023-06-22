أستاذ شريعة عبر قناة الناس: الغنى قد يكون ابتلاء يصرف العبد عن عبادة الله

قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، إن الصبر مقام من مقامات السائرين إلى الله، وهو إمساك النفس عن جزع كامن فيها.

مجاهدة النفس على الطاعة

وتابع أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، خلال برنامج «الطريق إلى الله» المذاع على قناة «الناس»، اليوم الخميس: «في صبر على الأحكام، يعني مجاهدة النفس والصبر عن الشهوات والمعاصي، ومجاهدة النفس على الطاعة، يعني ممكن واحد يبتلى بدنيا أو عز وغنى يصرفه عن ربنا، ومن ثم محتاج صبر على الأقدار».

انطلاق قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.