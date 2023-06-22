مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل بأطفيح

لقي سائق مصرعه في انقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة قسم أطفيح، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من المقدم مصطفى المهدي رئيس مباحث أطفيح يفيد فيه تلقي بلاغ من عمليات النجدة بانقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة القسم، وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم مصطفى المهدي رئيس المباحث والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

انقلاب سيارة في أطفيح

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة نقل غير محملة يقودها سائق 50 سنة متوفى، وتبين أثناء سيره بالطريق الصحراوي الشرقي فوجئ بالفاصل الخرساني مما أدى إلى الاصطدام به واختلال عجلة القيادة بيده وانقلاب السيارة ومصرعه في الحال.

وتم نقل الجثمان إلى مستشفى أطفيح، وتم رفع آثار الحادث وتسير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.