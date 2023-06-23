درجات الحرارة اليوم 23-6-2023 وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة الموافق 23 يونيو الجاري، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، حيث ترتفع نسب الرطوبة نهارا، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية، ما جعل الهيئة تحذّر المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس، ما يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد بشأن حالة الطقس، تكون شبورة مائية في الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

كما أشار خبراء الأرصاد، إلى نشاط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة اليوم الجمعة على مدن ومحافظات الجمهورية على النحو التالي:

- القاهرة 35 - 23

- العاصمة الإدارية 35 - 23

- أكتوبر 36 - 22

- بنها 35 - 23

- دمنهور 34 - 22

- وادي النطرون 36 - 21

- كفر الشيخ 34 - 22

- المنصورة 35 - 23

- الزقازيق 36 - 23

- شبين الكوم 34 - 22

- طنطا 34 - 22

- دمياط 30 - 22

- بورسعيد 29 - 22

- الإسماعيلية 38 - 22

- السويس 37 - 21

- العريش 30 - 21

- رفح 29 - 22

- رأس سدر 36 - 20

- نخل 35 - 17

- كاترين 31 - 15

- الطور 33 - 25

- طابا 36 - 23

- شرم الشيخ 38 - 27

- الإسكندرية 29 - 21

- العلمين الجديدة 29 - 21

- مطروح 28 - 21

- السلوم 30 - 19

- سيوة 32 - 21

- رأس غارب 36 - 20

- الغردقة 35 - 25

- سفاجا 35 - 25

- مرسى علم 36 - 26

- شلاتين 36 - 26

- حلايب 33 - 27

- أبو رماد 34 - 28

- رأس حدربة 34 - 28

- الفيوم 35 - 23

- بني سويف 35 - 23

- المنيا 36 - 24

- أسيوط 36 - 24

- سوهاج 35 - 24

- قنا 40 - 25

- الأقصر 38 - 25

- أسوان 39 - 28

- الوادي الجديد 37 - 24

- أبو سمبل 39 - 25