إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق «القاهرة - الفيوم»

أصيب 5 أشخاص بينهم طفلين، بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، في انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، بعد بوابات الرسوم، اتجاه الفيوم، مساء اليوم الخميس، وذلك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها فانقلبت في نهر الطريق، وأُصيب مستقليها.

وتوقفت حركة المرور على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، بصورة جزئية جراء الحادث، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث لاتخاذ اللازم.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة لشرطة النجدة، بوقوع انقلاب سيارة ملاكي محملة بالركاب، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 5 أشخاص بالحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان حادث طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، وتبينّ إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وهم:

زياد عزت حسن عيد، 15 سنة، مصاب باشتباه كسر في الساق اليمنى. صلاح سالم عبد الحميد محمود، 33 سنة، مصاب بجروح وسحجات باليدين. مصطفى أحمد بدوي إبراهيم، 20 سنة، مصاب بجروح وكدمات باليدين. عزت حسن عيد سيد، 43 سنة، مصاب باشتباه ارتجاج في المخ. أحمد عزت حسن، 11 سنة، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

إزالة آثار الحادث وتسيير المرور

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق، ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.