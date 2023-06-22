إحالة متهم بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة جرائم قرصنة إلكترونية للمحاكمة

قررت جهات التحقيق إحالة شخص بتهمة غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه من حصيلة جرائم القرصنة الإلكترونية في الجيزة للمحاكمة، بعدما تبين من خلال تحقيقات جهات التحقيق وتحريات الشرطة في الواقعة إرتكاب المتهم للجريمة.

تفاصيل الواقعة

وعن تفاصيل الواقعة التي شهدتها محافظة الجيزة، فقد كانت البداية عندما توصلت تحريات رجال الشرطة إلى قيام المتهم بممارسة نشاط واسع النطاق في مجال إنشاء وإدارة المواقع الإلكترونية واستخدامها في الاعتداء على حقوق البث الفضائي واختراق القنوات الفضائية المشفرة وإعادة بث محتواها على تلك المواقع دون ترخيص أو تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

كما توصلت التحريات إلى أن المتهم كون ثروة مالية كبيرة وراء ذلك، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء المشغولات الذهبية وإيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

العقوبة القانونية المتوقعة

أما عن العقوبة القانونية، كشف محمود عبد الله المحامي لـ«الوطن» قانون العقوبات تناول عقوبة إرتكاب جريمة غسل الأموال، حيث نصت المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال نصت على انه «يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات، ‏وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص علىها في المادة 2 من هذا القانون».