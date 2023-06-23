مصطفى بكري لـ«الشاهد»: مرسي كان يرتدي قميصا واقيا في خطابه بميدان التحرير

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إن محمد مرسي بعد ظهور نتيجة فوزه بالرئاسة في 2012، وقبل أداء اليمين الدستورية، ذهب ليؤدي يمين الولاء أمام أعضاء مجلس الشعب المنحل من الإخوان في ميدان التحرير.

ميدان التحرير

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز على قناة إكسترا نيوز، أن مرسي ادعى في ميدان التحرير أنه لم يكن يرتدي واقيا للرصاص، بينما قائد الحرس الجمهوري أكد أنه بنفسه قام بتلبيسه القميص الواقي.

ولفت إلى أن مرسي طلب نقل المحكمة الدستورية ليؤدي اليمين أمامها، ورفضت المحكمة، وطلبت أن يحضر بنفسه أمام القضاة التسعة عشر، ثم طلب عدم إذاعة أدائه اليمين، فقال عدد من القضاة إذا لم يذع أداء اليمين فلا أداء لليمين.

جامعة القاهرة

وذكر أن الإخوان رفضوا دخول عميد كلية الحقوق في جامعة القاهرة، وقت كلمة مرسي في الجامعة، ووضعوا مقعد «الكتاتني» مكان مقعد شيخ الأزهر ونقله لآخر صف، فقال لهم الإمام: «شكرا، إنتم بادئين بدري قوي» وانصرف.