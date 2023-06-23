10 أسباب تعرض الموظف للفصل.. منها الالتحاق بخدمة جهة أجنبية دون ترخيص

وضعت المادة 69 من قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، ضوابط انتهاء خدمة الموظف الحكومي وفصله بالجهاز الإداري للدولة، والتي في إطارها تنقطع صلته تماما بالعمل الحكومي، وذلك بسبب ارتكابه سلوكيات حذر من قانون الخدمة المدنية، خلال وجوده في الخدمة.

ضوابط فصل الموظف من الخدمة

«الوطن» تستعرض في النقاط التالية، الضوابط التي يخرج بسببها الموظف الحكومي من الخدمة بجهة عمله، وفقا لنصوص قانون الخدمة المدنية وتأتي على النحو التالي:

1- إذا قدم الموظف استقالته مسببة أو غير مسببة.

3- إذا ثبت قيام الموظف بممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مكان عمله أو بمناسبة تأديته لهذا العمل أو القيام بجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر الدعاية أو الترويج لها.

4 ـ إذا ثبت ارتكاب الموظف على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبيا.

5- إذا ارتكب الموظف سلوكا يفقده الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.

الانقطاع عن العمل 15 يوما متتالية

6- إذا انقطع عن العمل بدون إذن 15 يوما متتالية ما لم يقدم خلال الـ15 يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.

7- الانقطاع عن العمل بدون إذن 30 يومًا غير متصلة في السنة.

8- يحظر علي الموظف بصفة خاصة، مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي، أثناء ساعات العمل الرسمية.

9- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.

10- إذا ارتكب الموظف ما يؤدي للحكم جنائيا عليه بعقوبة جناية أو أخرى مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.