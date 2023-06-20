بتاريخ الميلاد.. احسب إجازتك السنوية في قانون العمل الجديد

نظم مشروع قانون العمل الجديد، الذي قاربت الحكومة على مراجعة صياغة بعض مواده بعد المناقشات الأولية التي شهدها القانون الجديد داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، العديد من الحقوق والالتزامات بين طرفي علاقة العمل «العامل وصاحب العمل»، ومن بينها عدد ساعات العمل، وكذلك الإجازات المنصوص عليها للعامل.

مشروع قانون العمل

ووفقا لمشروع قانون العمل لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، شريطة ألا يتم احتساب هذة الفترات المخصصة ضمن المدة المخصصة لتناول الطعام أو الراحة، ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

وأورد مشروع القانون نصوصا واضحة المدة للإجازات السنوية، وشملت حق العامل في الحصول على الإجازة السنوية بواقع 21 يومًا مع صرف أجر كامل للعامل الذى أمضى في الخدمة سنة كاملة.

وتزيد هذة المدة لنحو ثلاثين يومًا لكل عامل أمضى في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.

30 يوما إجازة للعامل صاحب سن الخمسين

ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد يحق لكل من تجاوز سن الخمسين الحصول على الإجازة لمدة ثلاثين يومًا في السنة، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

مدة إجازة العامل الجديد في قانون العمل

وحدد مشروع قانون العمل الجديد موقف العامل الذي تقل مدة خدمته عن عام، ووفقا للقانون يستحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.

حقوق العامل في تسوية رصيد الإجازات

وأعطى مشروع قانون العمل الجديد لصاحب العمل الحق في مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

ويحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا؛ منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.

ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ والمدة التي حددها صاحب العمل، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.

حقوق العامل في إجازة لأداء الامتحانات

ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد يحق للعامل التقدم بطلب للحصول على إجازة إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل.