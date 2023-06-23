إصابة 6 أشخاص في تصادم ميكروباص وسيارة ملاكي بسوهاج

أصيب 6 أشخاص بحادث تصادم بسوهاج حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد تلقي إخطار من مأمور مركز شرطة المراغة بمحافظة سوهاج بوجود حادث تصادم ومصابين بطريق أسيوط – سوهاج بناحية نجع طايع / دائرة مركز المراغة.

الانتقال إلى موقع الحادث

على الفور انتقلت وحده بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم محدد ملاكي، قيادة المدعو محمد ا م ح سن 43 عاما مشرف أمن بمستشفى محددة، ويقيم بناحية شندويل دائرة المركز حيث اختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بالسيارة رقم محدد، ميكروباص قيادة المدعو أدهم سن 38 عاما سائق ويقيم بناحية الضياع دائرة المركز.

حصر المصابين بالحادث

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة الأولي بكدمات متفرقة بالجسم وقائد السيارة الثانية بكدمة بالساق اليمني وبخيتة ب ا ح سن 45 عاما مدرسة وتقيم بناحية دائرة المركز بإشتباه كسر بالذراع الأيسر ومايسه ف م ا سن 43 عاما ربة منزل باشتباه كسر بالساق اليمني وجهاد ج م ح سن 23 عاما طالبة اشتباه كسر بالأنف ويقيمان ببندر المراغة و أم هاشم م ع سن 35 عاما ربة منزل وتقيم بناحية دائرة قسم أول سوهاج إشتباه كسر بعظام الوجه من مستقلي السيارة الثانية وتم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي والمراغة المركزي.

تحرير محضر بالواقعة

وبسؤال قائدي السيارتين والمصابين قرروا بمضمون ما تقدم ونفوا الشبهة الجنائية وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.