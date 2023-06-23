7 آلاف و500 جنيه إيرادات فيلم هارلي بطولة محمد خلال يوم واحد

حقق فيلم هارلي بطولة محمد رمضان، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الخميس تقدر بـ7 آلاف و556 جنيها، ويحتل المركز الخامس في قائمة الإيرادات اليومية، في الوقت الذي تصدّر فيه المركز الأول فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز والذي حقق أكثر من 5 ملايين جنيه خلال أول يومين عرض بالسينما، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

36 مليون إجمالي إيرادات فيلم محمد رمضان

وجاء إجمالي إيرادات فيلم هارلي بطولة محمد رمضان، على مدار 9 أسابيع منذ انطلاق عرضه بالسينما في موسم أقفلام عيد الفطر 2023، نحو 36 مليون جنيه، وظّل محافظًا على المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية، وبدأ في التراجع حتى وصل للمركز الخامس.

أبطال فيلم هارلي

ويشارك محمد رمضان بطولة فيلم هارلي، مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، قصة محمد سامي، تأليف محمد سمير مبروك وهند عبدالله، إخراج محمد سمير.

قصة الفيلم

تدور الحكاية بالفيلم حول عالم الإدمان والمخدرات، حيث يجد هارلي نفسه متورطًا مع إحدى العصابات ويدخل ضدهم في معارك شرسة مستندًا إلى ذكاءه، وتحدث مفاجآت صادمة في حياته خصوصًا مع وفاة شقيقه الصغير.