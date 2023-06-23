استعدادات القاهرة لاستقبال عيد الأضحى 2023.. غرفة طوارئ وتخصيص ساحات

أكدت محافظة القاهرة رفع جاهزيتها استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى 2023، ومن الإجراءات التي أعلنتها المحافظة.

- تخصيص أرقام لتلقي شكاوى المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى، وهي 27420025 و27420037 و27420038 و27426993 و27427053 و27420019 و01550987957 وفاكس 27427075.

- حملات مشتركة بين مديريات التموين والصحة والطب البيطري.

- العمل على مدار اليوم اعتبارًا من أول أيام شهر ذي الحجة.

- إلغاء الإجازات للعاملين في المجازر.

- المتابعة والمرور المستمر على كل المجازر.

- الدفع بأعداد إضافية من الأطباء البيطريين.

- إحكام الرقابة على السلع المقدمة للمواطنين.

- تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة والمثلجات.

- الحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر.

- التأكد من صلاحية المعروض من اللحوم حرصا على سلامة المواطنين.

- تفعيل غرفة العمليات في مديرية الطب البيطري والإدارات البيطرية.

تكثيف الحملات

- تكثيف الحملات على الكلاب الضالة حول المساجد.

- اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

- توفير اللحوم الطازجة والمبردة بالمجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة والسيارات المتنقلة بأسعار مناسبة.

- تكثيف الرقابة على المخابز طوال أيام العيد.

- التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات النيل، والأهرام والمصرية لتوفير اللحوم والخراف البلدية.

- عرض اللحوم بأسعار مخفضة عن مثيلاتها المعروضة بالأسواق.

- تشغيل جميع سيارات شباب الخريجين ومراكز بيع أسطوانات الغاز.

- متابعة مستودعات أسطوانات البوتاجاز والدفع بحصص إضافية.

طوارئ في الصحة

- إنشاء غرفة طوارئ بمديرية الصحة على مدار 24 ساعة خلال اجازة العيد لتلقي أي شكاوى من المواطنين.

- تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال أيام العيد.

- رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ.

- مضاعفة العاملين في غرفة الطوارئ والغرف الوقائية.

- تخصيص 241 ساحة والمساجد لأداء صلاة عيد الأضحى.

- تكليف خطيب وبديل احتياطى لخطبة العيد.

- إرشاد المواطنين بعدم التزاحم وقت الصلاة والالتزام بالإجراءات الوقائية في أثناء أداء صلاة العيد.

- تطهير وتعقيم الأماكن المعدة لصلاة عيد الأضحى.

- تقديم النصح للمواطنين من خلال الأئمة والخطباء والمواقع بعدم الذبح بالشوارع وأمام المساجد.

- تكثيف النظافة حول المساجد والحدائق ومراجعة الإنارة بالمحاور والشوارع.

- إيقاف إجازات عمال النظافة والحدائق لاستقبال عيد الأضحى.

- التنسيق مع الأمن لتكثيف التواجد الأمنى فى محيط المتنزهات.

- توزيع أكياس بلاستيك على المواطنين لعدم إلقاء المخلفات.

- التأكد من صيانة وسلامة الالعاب الترفيهية.