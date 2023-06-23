استعدادات القاهرة لاستقبال عيد الأضحى 2023.. غرفة طوارئ وتخصيص ساحات
كتب:
وائل فايز
11:58 ص | الجمعة 23 يونيو 2023
محافظ القاهرة
أكدت محافظة القاهرة رفع جاهزيتها استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى 2023، ومن الإجراءات التي أعلنتها المحافظة.
- تخصيص أرقام لتلقي شكاوى المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى، وهي 27420025 و27420037 و27420038 و27426993 و27427053 و27420019 و01550987957 وفاكس 27427075.
- حملات مشتركة بين مديريات التموين والصحة والطب البيطري.
- العمل على مدار اليوم اعتبارًا من أول أيام شهر ذي الحجة.
- إلغاء الإجازات للعاملين في المجازر.
- المتابعة والمرور المستمر على كل المجازر.
- الدفع بأعداد إضافية من الأطباء البيطريين.
- إحكام الرقابة على السلع المقدمة للمواطنين.
- تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة والمثلجات.
- الحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر.
- التأكد من صلاحية المعروض من اللحوم حرصا على سلامة المواطنين.
- تفعيل غرفة العمليات في مديرية الطب البيطري والإدارات البيطرية.
تكثيف الحملات
- تكثيف الحملات على الكلاب الضالة حول المساجد.
- اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
- توفير اللحوم الطازجة والمبردة بالمجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة والسيارات المتنقلة بأسعار مناسبة.
- تكثيف الرقابة على المخابز طوال أيام العيد.
- التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات النيل، والأهرام والمصرية لتوفير اللحوم والخراف البلدية.
- عرض اللحوم بأسعار مخفضة عن مثيلاتها المعروضة بالأسواق.
- تشغيل جميع سيارات شباب الخريجين ومراكز بيع أسطوانات الغاز.
- متابعة مستودعات أسطوانات البوتاجاز والدفع بحصص إضافية.
طوارئ في الصحة
- إنشاء غرفة طوارئ بمديرية الصحة على مدار 24 ساعة خلال اجازة العيد لتلقي أي شكاوى من المواطنين.
- تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال أيام العيد.
- رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ.
- مضاعفة العاملين في غرفة الطوارئ والغرف الوقائية.
- تخصيص 241 ساحة والمساجد لأداء صلاة عيد الأضحى.
- تكليف خطيب وبديل احتياطى لخطبة العيد.
- إرشاد المواطنين بعدم التزاحم وقت الصلاة والالتزام بالإجراءات الوقائية في أثناء أداء صلاة العيد.
- تطهير وتعقيم الأماكن المعدة لصلاة عيد الأضحى.
- تقديم النصح للمواطنين من خلال الأئمة والخطباء والمواقع بعدم الذبح بالشوارع وأمام المساجد.
- تكثيف النظافة حول المساجد والحدائق ومراجعة الإنارة بالمحاور والشوارع.
- إيقاف إجازات عمال النظافة والحدائق لاستقبال عيد الأضحى.
- التنسيق مع الأمن لتكثيف التواجد الأمنى فى محيط المتنزهات.
- توزيع أكياس بلاستيك على المواطنين لعدم إلقاء المخلفات.
- التأكد من صيانة وسلامة الالعاب الترفيهية.