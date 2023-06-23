7 معلومات عن بركان كلوتشيفسكي بعد ثورانه في روسيا.. «الأعلى خطورة»

أعلنت الحكومة الروسية، اليوم، ثوران بركان كلوتشيفسكي وهو أعلى البراكين نشاطا فى روسيا، الذى يبلغ ارتفاعه نحو 4850 مترا و يبعد نحو 30 كيلومترا عن بلدة كلوتشي الروسية، ويهدد حياة نحو 5 الاف شخص، اذ طالبت السطات المواطنين في شبه جزيرة كامتشاتكا بالابتعاد عن المناطق المحيطة بالبركان حفاظا على سلامتهم وعدم تاثرهم بالرماد البركاني، وبحث الكثير عن ما هي ابرز معلومات عن بركان كلوتشيفسكي.

وفي هذا السياق تستعرض «الوطن» أبرز معلومات عن بركان كلوتشيفسكي في روسيا الذى انفجر صباح اليوم، حيث صرح معهد الزلالزل والبراكين الروسي بأن البركان أصبح في الفئة التي تتميز باللون الأصفر وهي الأعلى خطورة.

معلومات عن بركان كلوتشيفسكي

ومن أهم معلومات عن بركان كلوتشيفسكي أنه بركان طبقي يقع في منطقة كامتشاتكا في شرق روسيا، حسبما ذكر موقع قناة روسيا اليوم.

بركان كلوتشيفسكي هو أعلى جبل بركاني في منطقة شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

وأعلى البراكين نشاطا فى روسيا وتحديدا في منطقة أوراسيا.

يتميز بركان كلوتشيفسكي الروسي بحافات مخروطة حادة امام حوالي 100 كيلومتر من بحر بيريندج.

ثوران بركان كلوتشيفسكي

بركان كلوتشيفسكي في منطقة كليوشيفسكايا أول نشاط له عام 1697، واستمر فى نشطه منذ ذلك الحين.

وخرجت الحمم البركانية منه لأول مرة من فوهة بركان كلوتشيفسكي عام 1788.

قتل بركان كلوتشيفسكي عام 1931 عددا من المتسلقين بسبب الحمم البركانية التي تناثرت من فوهته في كل مكان.