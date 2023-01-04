«الحكومة» توقع اتفاقية المرحلة الثانية من ممشى أهل مصر

وقع الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، اتفاقية مشروع المرحلة الثانية من ممشى أهل مصر، بالتعاون مع كاونسل ماسترز، وتمديد عقد نورث سكوير بالعلمين الجديدة.

وقال إبراهيم، إن ممشى أهل مصر مشروع قومي، يمثل نجاحا حقيقيا لتضافر وشراكة القطاع الخاص مع الدولة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

توقيع اتفاقية المرحلة الثانية من ممشى أهل مصر

أضاف مساعد وزير الإسكان، أن إدارة الدولة للمشاريع يعتبر عبء كبير، لذا قررت الدولة بقيادة الرئيس السيسي، إشراك القطاع الخاص للحفاظ على المشروعات القومية، وشاهدنا نجاح التجربة بالفعل على أرض الواقع، وكل مشروعات الدولة الحالية، لافتا إلى أنه بعد الانتهاء منها، سبتم إدارتها مع القطاع الخاص، وهناك مشاريع ستكون منذ البداية، بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن نجاح هذا النموذج بمشروع ممشى أهل مصر، كان سبب حقيقي في ثقة الشارع المصري في هذا التوجه، الذي تنتهجه الدولة المصرية، لمشاركة القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، للإعلان عن توقيع العقود، لوزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة كاونسل ماسترز برئاسة ملك العشيري ومحمد الدهان رئيس مجلس إدارة شركة سيتي إيدج الذراع العقاري لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وحضور جورج متري،

مشاركة الدولة للقطاع الخاص بتوجيهات الرئيس السيسي

أوضح إبراهيم، أن المشروع بهدف إلى إتاحة نهر النيل أمام جميع المصريين، مشيرا إلى أن المساحة الحالية تمتد من روض الفرج وحتى منطقة المريديان، علما بأن المشروع ممتد لجميع محافظات الجمهورية، لتحويل كورنيش نهر النيل إلى ملتقى لكل المصريين.

وأشار إلى أن الممشى ممتد على مستوى الجمهورية، والآن نعمل لتحويل الممشى لكل سكان القاهرة الكبرى، لأنه كان من الصعب الاستماع ينهر النيل إلا من خلال الجلوس أعلى الكباري، الآن شبرا لها ممشى والزمالك لها ممشى، وحلوان لها ممشى، وهكذا كل منطقة لها ممشى، ونظرا لنجاح المشروع، والإقبال الكبير للغاية، كما أن عائد للإستثمار في نفس المشروع، لتوفير التكلفة المالية لإنشاء المراحل القادمة بالمشروع، بهدف التحكم في إدارة المكان، وتوفير موارد مالية للمراحل المتفدمة.

القادمة.

وقال محمد الدهان الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج الذراع العقارية لوزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سعداء بتوقيع اتفاقية ممشى أهل مصر، ومشروع كورنيش اسكوير العلمين الجديدة، مؤكدا أن النجاح هر الذي دفعنا الإستمرار، حيث قدمت كاونسل ماسترز أفضل عرض مالي، متوقعا تسليم نحو 5000 وحدة سكنية بمدينة العلمين الجديدة، خلال الفترة المقبلة، مما يشجع الاستثمار بالمدينة الجديدة، مضيفا تم توجيه الدعوة لعدة شركات، وقدمت عروضا كان أفضلها بعد التقييم الفني والمالي، شركة كاونسل ماسترز.

وعلق مجدي دمتري رئيس مجلس إدارة شركة كاونسل ماسترز، شرفت اليوم بتوقيع الاتفاقية، مع وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وسيتي ايدج، نظرا لحرصهم الشديد على تنفيذ خطة الدولة، ونخن من جانبنا نوفر إدارة على مستوى عالمي، حيث نعانى في مصر من قلة وجود شركات الإدارة، وبالتالي نحن اليوم نوقع المرحلة الثانية حوالي 3 كيلو متر، وتضم مجموعة خدمات متنوعة، مثل المسرح والمطاعم وغيره من الأنشطة، وهي متاحة للشعب المصري، ووعد بتحقيق نجاحات متتالية، مشيرا إلى أنهم افتتحوا العام الماضي، 3 مشاريع وكانت ناجحة، ونتمنى تقديم خدمة متميزة للمصريين خلال الفترة المقبلة.