إصابة شخصين في تصادم سيارة ملاكي و«توك توك» بالفيوم

أصيب شخصان بإصابات متنوعة وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث تصادم سيارة ملاكي و«توك توك» على الطريق الدائري أمام مدخل قرية العدوة بنطاق محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يدي سائقي السيارة والتوك توك، فيما توقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية جراء الحادث.

بلاغ بحادث تصادم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية «توك توك» على الطريق الدائري بمدينة الفيوم، ووجود مصابين.

إصابة شخصين بالحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على دائري الفيوم، وتبينّ إصابة شخصين بالحادث وهما علي محمد علي، 22 سنة، وربيع ذكي عبد الحي، 33 سنة، وتراوحت إصاباتهما بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارة إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وإيداعهما في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهما وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهما تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهما بحسب إصابة كل منهما.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، ووضع السيارة والتوك توك على جانب الطريق، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.