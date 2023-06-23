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رئيس وزراء باربادوس: جائحة كورونا أعادت العالم 3 عقود للخلف

كتب:

شريف سليمان
01:02 م | الجمعة 23 يونيو 2023
ميا موتلي رئيس وزراء دولة باربادوس

ميا موتلي رئيس وزراء دولة باربادوس

قالت ميا موتلي رئيس وزراء دولة باربادوس، إنّ شرق الكاريبي يواجه الآن رياحا وأعاصير: «يمكننا القول إننا بدأنا نتحرك، والطموحات زادت على مدار اليومين الماضيين في هذه القمة، ويجب ان يكون هناك التزام في التعامل مع التغيرات المناخية، وعلينا ان نبدأ في التصرف وإلا فإننا سنرى الكثيرين يخسرون عيشهم وحياتهم».

وأضافت «متولي»، خلال كلمتها بالجلسة الختامية في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، ونقلتها قناة القاهرة الإخبارية: «هناك إجماع سياسي على أن التحديات العالمية ومنها التغيرات المناخية أكبر منا جميعا، ونحن في حاجة إلى العمل معا حتى نتمكن من إحداث فارق».

وأشارت إلى أن بنوك التنمية متعددة الأطراف يجب ان تغير من طريقة عملها، وهذا أمر مقبول، وإذا تم النظر إلى جائحة كورونا على سبيل المثال، فقد أظهرت أن هناك مليار جرعة يجب أن يتم توفيرها لمواجهة أي تحدي جديد، وتكلفة هذا الأمر كبيرة، وبخاصة أن العالم يواجه 10 أنراض ويجب توفير اللقاحات.  

وأوضحت: «واجهنا جميعا جائحة كورونا، ونرى أنها أثرت على كل شخص منا، وأعادتنا عقدين أو 3 عقود إلى الوراء، ويجب أن نكون مستعدين لأي جائحة قادمة، ويجب أن نفكر فيما يمكن يبدو عليها البنك الدولي للتنمية والإعمار في هذا العقد، فقد أصبحنا في عالم مختلف».

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