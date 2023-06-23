إصابة 7 أشخاص في تصادم عدة دراجات نارية بالفيوم

أصيب 7 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، صباح اليوم الجمعة، في حادث تصادم عدة دراجات نارية على طريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي، بدائرة مركز شرطة سنورس، وذلك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد قائدي الدراجات النارية.

بلاغ بحادث تصادم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين عدة دراجات نارية على طريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي بسبب السرعة الزائدة، ووجود مصابين.

إصابة 7 أشخاص

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على طريق «القاهرة - الفيوم»، أمام السبع نصب قرب جرفس بدائرة مركز شرطة سنورس، وتبينّ إصابة 7 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.