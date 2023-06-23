رئيس البرازيل: أكثر من 900 مليون شخص حول العالم يذهبون إلى فراشهم وهم جائعون

قال لولا دا سيلفا رئيس البرازيل، إنّه البنك الدولي لم يعد على قدر توقعات المجتمع الدولي، وبالتالي يجب توضيح هذه الصورة، ونفس الامر ينطبق على صندوق النقد الدولي.

وأضاف دا سيلفا خلال كلمته في الجلسة الحوارية في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، ونقلتها قناة القاهرة الإخبارية: «مثلا، الأرجنتين كانت قد اقترضت أموالا كثيرة من صندوق النقد الدولي وهذا أمر غير مسؤول، ولا نعرف ما فعلته رئاسة الأرجنتين بكل هذه الأموال، واليوم تواجه موقفا اقتصاديا صعبا جدا لأنها لا تملك دولارات كافية لتسديد هذه الديون للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وبالتالي، فإنه علينا ان ندرك أننا لن نتمكن من العمل مع المؤسسات عينها التي تعمل بهذه الطريقة الخاطئة».

وتابع: «الأمر ذاته ينطبق على مجلس الأمن التابع للمتحدة، ليس بإمكاننا ان ننسخ سياسات الحقبة الماضية، التي كانت تمثل الدول الكبرى في عام 1945، ولكن على الأمم المتحدة أن تتغير وتصبح أكثر تمثيلا لبقية شعوب العالم، وكانت أمريكا قادرة على إقامة دولة إسرائيل في عام 1945 لكنها لم تحل مشكلة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وإن لم تتغير كل هذه المؤسسات ستستمر التغيرات المناخية بأن تكون مجرد مهزلة للجميع، كما ان هناك أكثر من 900 مليون شخص حول العالم يذهبون إلى فراشهم وهم جائعون، وبالتالي يجب وضع حل مشكلة القضاء على الفقر المدقع على أجندتنا».