الكشف على 1300 مواطن بقافلة طبية مجانية بقنا

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية أبومناع قبلي التابعة لمركز دشنا ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

تفاصيل القافلة الطبية

وأضاف «الداودي» أن القافلة الطبية نجحت بتوقيع الكشف الطبي على 1300 مواطن بـ7 تخصصات طبية بواقع 362 حالة أمراض باطنية، و326 حالة طب وجراحة العيون، و282 حالة طب أطفال و100 حالة أمراض نساء وتوليد، و82 حالة جراحة عامة، و80 حالة طب الفم والأسنان، و68 حالة تنظيم الأسرة فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 121حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

قافلة طبية مجانية بقنا

وقال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إن القافلة الطبية تقدم خدمات طبية والأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية و وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة.