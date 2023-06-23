رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الكشف على 1300 مواطن بقافلة طبية مجانية بقنا

كتب:

رجب آدم
07:59 م | الجمعة 23 يونيو 2023
قافلة طبية

قافلة طبية

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية أبومناع قبلي التابعة لمركز دشنا ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

تفاصيل القافلة الطبية 

وأضاف «الداودي» أن القافلة الطبية نجحت بتوقيع الكشف الطبي على 1300 مواطن بـ7 تخصصات طبية بواقع 362 حالة أمراض باطنية، و326 حالة طب وجراحة العيون، و282 حالة طب أطفال و100 حالة أمراض نساء وتوليد، و82 حالة جراحة عامة، و80 حالة طب الفم والأسنان، و68 حالة تنظيم الأسرة فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 121حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

قافلة طبية مجانية بقنا

وقال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إن القافلة الطبية تقدم خدمات طبية والأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية و وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة.

اقرأ المزيد:

الكشف على 1818 مواطنا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بسمالوط

«صحة بني سويف»: الكشف على 1539 مواطنا في قافلة طبية بقرية البديني

الكشف على 1545 مريضا في قافلة طبية بالدقهلية

الكشف على 646 شخصا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بالمنوفية

جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية شاملة إلى قرى مطوبس ضمن حياة كريمة

«التحالف الوطني» يوقع بروتوكولا لإطلاق 100 قافلة طبية في الفيوم بتكلفة 30 مليون جنيه

الكشف على 1700 مريض في قافلة طبية مجانية ضمن «حياة كريمة» بالشرقية
بقلم رجب آدم