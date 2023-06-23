«النقد الدولي»: أولويتنا تخفيف الديون على الدول.. وحققنا تقدما كبيرا

قالت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن العالم يتغير بسرعة كبيرة ويتأثر بصدمات أكثر حدة، كما أن أزمات المناخ تضرب الدول الأكثر هشاشة: «عالمنا به المزيد Lن التوتر ونحن بحاجة إلى بعضنا البعض في هذه الأيام، ونتيجة للأزمات العالمية الأخيرة مثل الجائحة، فقد ارتفعت معدلات الفائدة والفقر وعدم المساواة».

وأضافت رئيسة صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، ونقلته قناة «القاهرة الإخبارية»: «تغيرات المناخ تصيب أكثر البلدان فقرا وهشاشة، ومن ثم، فقد آن الأوان أن نرتقي لمستوى التطلعات التي تقع على عاتقنا».

وتابعت: «الأولوية الأولى والرئيسة تتمثل في تخفيف الديون على البلدان، وبخاصة تلك البلدان التي تعرضت لصدمات متعددة، حققنا تقدما ولدينا إطار مشترك يقوم بتقديم المساعدات لتشاد وزامبيا، وأقرينا بأنه علينا القيام بهيكلة تتحلى بسرعة ملائمة لمساعدة البلدان، وبخاصة فيما يتعلق بتعليق الديون في حالات الكوارث».

وأوضحت، ان الصندوق قام خلال السنوات الماضية بدمج الاعتبارات المناخية في كل ما نقوم به، ونحن مع مناصرة مقاربة شاملة تتضمن ضرائب الرسوم، كما أن أسعار ثاني أكسيد الكربون يجب أن تكون عادلة ومنصفة للبلدان ذات الدخل المنخفض.