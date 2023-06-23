تراجع أسعار الحديد 1000 جنيه قبل حلول عيد الأضحى

قال ناصر شنب، عضو شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن الأسواق المصرية تشهد الفترة الحالية تراجعا ملحوظا فيما يخص أسعار الحديد، يقدر بنحو 1000 جنيه للطن الواحد.

سعر حديد عز في الأسواق

وأضاف «شنب» في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر طن حديد عز يسجل حاليا 32135 جنيها، والسويس للصلب 32050 جنيها، وحديد بشاي 38000 جنيه، فيما يسجل حديد المراكبي 37500 جنيه، وحديد المصريين 32050 جنيها.

أسعار الحديد في الأسواق المصرية

وتابع أن حديد العشري يبلغ 38000 جنيه، وحديد الجارحي 37000 جنيه، ومصر ستيل 36000 جنيه، والكومي 35500 جنيه، كما يسجل حديد العلا في الأسواق 35400 جنيه، وحديد الجيوشي للصلب 32200 جنيه.

وأوضح أن حديد عطية يسجل 39400 جنيه، وحديد بيانكو 39000 جنيه، كما يبلغ سعر حديد المعادي 39300 جنيه.