السكة الحديد تنشر فيديو جديدا لمحطة قطارات صعيد مصر.. تفاصيل

نشرت هيئة السكك الحديدية، فيديو جديدا لمحطة قطارات صعيد مصر، عبر صفحنها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مؤكدة خلاله تقدم أعمال تنفيذ المحطة والتي من المقرر أنها ستسهم في تخفيف الضغط على محطة رمسيس الحالية.

مرور القطار بخط البضائع الجديد

جاء خلال الفيديو مرور القطارات من المحطة متجهة إلى محافظة أسوان، قادمة من محافظة الإسكندرية، فضلاً عن انتهاء التشطبيات الخاصة ببعض الواجهات والمباني في المحطة، ومرور القطار بخط البضائع الجديد.

مساحة محطة قطارات صعيد مصر، تمتد على مساحة 239 ألف متر مربع تقريباً أي بما يعادل 57 فدان، وتشتمل المحطة على المبنى الرئيسي وهو مُقام على مساحة 31.000 م2 بإجمالي مساحة بنائية 112.000 م2، وتشتمل أيضاً على خطوط سكك حديدية على مساحة 164.000 م2، ومن المتوقع ان تبلغ الطاقة الإستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يومياً.

خبير: المحطة مشروع ضخم

أشاد الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، بتقدم العمل في محطة قطارات صعيد مصر، واصفاً المشروع بأنه مشروع ضخم، ومن المقرر أن يحقق العديد من المزايا لركاب الصعيد.

وأضاف الدكتور عبدالله أبوخضرة لـ«الوطن»، أن المحطة ستقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب من خلال مرفق اعنى في السنوات الماضية من الإهمال، مؤكداً أنه هناك مشروعات تطوير واقعية حقيقة في ملف السكة الحديد في الوقت الحالي، ومنها إنشاء محطة صعيد مصر، وإضافة نوعيات جديدة من القطارات على الخطوط، فضلاً عن مد خطوط السكة الحديد لمناطق نائية كخط الإسماعيلية العريش.