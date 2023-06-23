7 معلومات عن «الفضية» العائمة بالأقصر.. تستضيف جوارديولا وأسرته لمدة 5 أيام

يصل المدرب الأسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي، إلى الأقصر، غدا السبت، على متن طائرته الخاصة، لقضاء عطلته الصيفية في مركب عائمة «فضية» خلال رحلته في الأقصر وأسوان، التي تستغرق 5 أيام.

وتستعرض «الوطن» معلومات عن المركب الفضية التي سيقيم عليها، ومميزاتها وسعر الرحلة بها.

يقول محمد عبد المتعال، مدير عام الشركة، التي تستضيف المدرب الإسباني جوارديولا خلال قضاء عطلته الصيفية بالأقصر، أن «الفضية» تختلف عن «الذهبية»، فهي تتكون من 4 أجنحة فاخرة، وتبلغ مساحتها حوالي 40 مترا، ولا يوجد «فضية» في العالم غيرها.

ويضيف «عبد المتعال»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الفضية تختلف عن الذهبية من حيث الجودة والخدمة المقدمة والسعر، فجودة الخدمات لا تقارن بأي مكان سياحي آخر، والدهبيات بها عديد من الغرف قد تصل لـ12 غرفة، أما الفضية فهي 4 أجنحة، ويبلغ سعر الرحلة الواحدة حوالي 50 ألف دولار، مؤكدا أن الشخصيات التي تقيم على تلك الفضية، دائما ما تكون شخصيات عالمية وغنية جدا، ولا بد أن تكون معه طائرته الخاصة.

«الفضية» تبحر بين الأقصر وأسوان

وتابع أن الفضية تبحر بين الأقصر وأسوان بالشراع، ويكون الإبحار هادئا يُمتع الزبائن، وتتوقف الرحلة خلال إبحارها في عديد من الجزر النيلية للاستراحة والاستمتاع بأجواء النيل الرائعة، كما تتوقف في المناطق الأثرية في إسنا وإدفو لزيارة المعابد والمعالم الأثرية هناك، كما تقام عديد من الحفلات ليلا على «الصن دك».