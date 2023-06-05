أرخص 3 سيارات جديدة 2023 في مصر.. تعرف على المواصفات والأسعار

إذا كنت تبحث عن سيارة جديدة وفي نفس الوقت بسعر في متناول اليد، ما عليك إلا أن تختار واحدة من تلك السيارات، التي ترصد «الوطن»، أسعارها ومواصفتها في السطور التالية وفقا لتصريحات أحمد عبدالغنى سعد، أحد تجار السيارات في الجيزة.

لادا جرانتا 2023

أولى تلك السيارات هي لادا جرانتا 2023 أتوماتيك، حيث تأتى هذه السيارة بسعر في 305 آلاف جنيه تقريبا، وبشكل السيدان، ومزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 98 حصان، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات، وتحتوىعلى وسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS توزيع الكتروني للفرامل EBD- أنظمة مساعد للفرامل BAS».

سوزوكى بالينو 2022

وفقا لما قاله عبدالغنى فإن السيارة الثانية تأتى من شركة سوزوكي بالينو 2022، حيث يصل سعرها إلى 319 ألف جنيه تقريبا، وتأتى بفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، بقوة قدرها 95 حصان، وعزم أقصى للدوران 130 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أوتوماتيك، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.6 ثانية – على أن تصل سرعتها القصوى إلى 170 كم/ ساعة.

شانجان ألسفن 2022

السيارة شانجان ألسفن 2022 هي سيارة مانيوال وسعرها في حدود الـ 320 ألف جنيه، حيث تأتى بثلاث فئات مختلفة، وتتميز بوجود عدد 2 وسادة هوائية وفرامل مانعة للانغلاق ولمبة شبورة خلفية ومصابيح أمامية هالوجين كهربائية الضبط ومرايات جانبية كهربائية الضبط وعداد مزود بشاشة معلومات ومكيف هواء وفرش المقاعد من القماش وجنوط 14 بوصة، وغيرها، وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من «عدد 2 مكبرات صوتية – بلوتوث – مدخل USB، وغيرها».

شيري أريزو 5 2022

تتوافر حاليا في السوق السيارة شيري أريزو 5 2022، وهى سيارة مانيوال وبيز لاين وفرش جلد، وبسعر 340 ألف جنيه، حيث تتميز السيارة، ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومن أبرزها، عدد 2 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل، وبرنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة الجر TCS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وأماكن تثبيت لمقعد الأطفال، ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها مثبت سرعة، وحساسات ركن خلفية، وإمكانية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، ومصابيح أمامية هالوجين- مصابيح خلفية LED، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج كهربائي، وإمكانية ضبط مستوى المقاعد الأمامية “يدوي.