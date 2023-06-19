رئيس أساقفة الإسكندرية يهنئ أمين مجمع البحوث الإسلامية بعيد الأضحى

قدم الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية لكنيسة الأسقفية، التهنئة للدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، بحضور سليم واصف مستشار الحوار المسيحي الإسلامي بالكنيسة الأسقفية.

رئيس الأساقفة: نأمل في تسليط الضوء على رعاية الشباب

وقال رئيس الأساقفة: «نأمل في تسليط الضوء على رعاية الشباب من خلال مناقشة القضايا المعاصرة التي تهمهم، وذلك للتصدي للأفكار المغالطة، وكان لدينا فرص عديدة للالتقاء بالشباب المسلم والمسيحي من خلال عدة مؤتمرات على مدار العام الماضي ظهر خلالها شغفهم للمعرفة وإزالة الجليد بين الطوائف المختلفة».

وأعرب سليم واصف مستشار الحوار بالكنيسة الأسقفية عن أهمية دمج الشباب من خلال الحوار ومن بينها مشروع معا من أجل تنمية مصر، في ظل اهتمام الرئيس بحضورهم المجتمعي خاصة وأنهم المتلقي الرئيسي للحوار الإسلامي المسيحي.

اهتمام الأزهر بعقد مؤتمرات شهرية للشباب

من جانبه أكد الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن الأزهر يهتم بعقد مؤتمرات شهرية للشباب لمناقشة كافة القضايا المحورية، بالإضافة للاستعانة بالواعظات في كل ما يتعلق بقضايا المرأة والأسرة خاصة في مناطق الصعيد.

واعتبر عياد إن الحوار الإسلامى المسيحى قضية حيوية للشباب: «نحن على أتم استعداد لعقد اجتماعات دورية لمناقشة كل القضايا المعاصرة».