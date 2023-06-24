«الأرصاد» تكشف عن الظواهر الجوية المتوقعة غدا الأحد على كافة الأنحاء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة، غدا الأحد، إذ من المتوقع أن تشهد البلاد شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا

كما تشهد البلاد غدا ظواهر جوية من بينها وجود نشاط رياح على بعض المناطق من محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ويسود غدا طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

وحذرت الأرصاد المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس حيث يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، لافته لارتفاع نسب الرطوبة نهارا ما يزيد كذلك من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2:3 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة الطقس ودرجات الحرارة ستكون مستقرة عن نفس الدرجات التي سجلتها اليوم السبت مع وجود ارتفاع طفيف في مناطق بقيمة درجة أو انخفاض في أخرى بنفس الدرجة، وجاءت كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 29.