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رئيس «النوبارية الجديدة» يوجه بإزالة الإشغالات في جولة ليلية لمتابعة الخدمات

كتب:

أيمن حمزة
11:50 ص | السبت 24 يونيو 2023
المهندس أحمد إسماعيل يوجه بالبدء في إعادة الشيء لأصله بعد توصيلات الغاز أو المرافق أو الإصلاحات التي تؤثر على جودة الأسفلت

المهندس أحمد إسماعيل يوجه بالبدء في إعادة الشيء لأصله بعد توصيلات الغاز أو المرافق أو الإصلاحات التي تؤثر على جودة الأسفلت

قام المهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، بجولة مسائية يرافقه مسئولو الجهاز لمتابعة الخدمات والمرافق بأحياء المدينة، حيث استهل رئيس الجهاز جولته بالمرور على منطقة الموقف الإقليمي لمتابعة أعمال التطوير والزراعة والتجميل والإنارة ورفع كفاءة البرجولات والمقاعد الخرسانية تيسيراً على المترددين على الموقف، موجهاً بسرعة تنفيذ أعمال الزراعة لاستكمال المظهر الحضاري للمنطقة التي تم تطويرها.

ثم تفقد رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، مدخل المنطقة الصناعية لمتابعة أعمال التطوير والتجميل والزراعة والإنارة التي تتم في مدخل المنطقة الصناعية، حيث تم إنشاء ميدان جديد جارٍ الانتهاء منه ليكون مدخلا حضاريا للمنطقة الصناعية للارتقاء بالمنطقة.

 

كما تفقد رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، منطقة الإسكان الاجتماعي ومنطقة الخدمات بالحي الثاني، موجهاً بسرعة تفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها وصيانة وتجميل المسطحات الخضراء وصيانة جميع الأعمدة والكشافات المعطلة، كما تم شن حملة على الإشغالات والمحال المخالفة التي تعوق حركة المواطنين بالسوق التجارية وتقوم بتشوين المواد الخاصة بها في أماكن انتظار السيارات مما يعوق حركة مرور السيارات بالمنطقة.

واستكمل رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، الجولة بالمرور على منطقة الخدمات بالحي السكني الأول لمتابعة أعمال النظافة والصيانة والزراعة بالحي الأول ومنطقة الألف وحدة ومنطقة السجل المدني، موجهاً الإدارات المختصة بإزالة الإشغالات وإتاحة المشايات والأرصفة والمسطحات الخضراء أمام المواطنين.

توجيهات بالبدء في إعادة الشيء لأصله بعد توصيلات المرافق

وفي سياق متصل، وجه المهندس أحمد إسماعيل، بالبدء في إعادة الشيء لأصله بعد توصيلات الغاز أو المرافق أو الإصلاحات التي تؤثر على جودة الأسفلت وعلى إنسيابية الحركة في الشوارع في إطار خطة جهاز مدينة النوبارية الجديدة للتطوير المستمر بجميع القطاعات الخدمية والمرافق.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.