تراجع أسعار سبائك الذهب في مصر.. اعرف التفاصيل

تشهد أسعار سبائك الذهب في مصر داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة تراجعاً رغم أنها تشهد إقبالًا كثيفًا من جانب المواطنين، نظرًا لأنها ملاذ آمن.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار سبائك الذهب في مصر، وفقا لما أعلنته شركة BTC، أكبر شركة لتداول السبائك الذهبية في مصر، وجاءت كما يلي:

أسعار سبائك الذهب عيار 24 اليوم

- تسجل سبيكة الذهب 5 جرامات، عيار 24، اليوم 13101 جنيها.

- يبلغ سعر سبيكة الذهب 5.35 جرام، عيار 24، اليوم 14122 جنيها.

- سبيكة الذهب 10 جرامات، عيار 24، بسعر 26201 جنيها.

- سعر سبيكة الذهب 10.35 جرام، عيار 24، سجل 27314 جنيها.

- سجل سعر سبيكة الذهب 20 جراما، عيار 24، تبلغ 52321 جنيها.

أسعار السبائك في مصر

- يبلغ سعر سبيكة الذهب 31.1 جرام، عيار 24، اليوم 81358 جنيها.

- سجل سعر سبيكة الذهب 50 جراما، عيار 24، اليوم 130751 جنيها.

- سعر سبيكة الذهب 100 جرام، عيار 24، يبلغ 261501 جنيها.