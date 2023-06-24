أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت.. عيار 21 يسجل 2215 جنيها

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق المحلية خلال بداية تعاملات اليوم، بعد ارتفاعها أمس، واستقر سعر جرام 21 عند 2215 جنيهًا، و2531 جنيها لعيار 24.

وجاء سعر الذهب اليوم 24-6-2023 في محلات الصاغة المصرية الآن بـ2531 جنيها للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، والذهب عيار 21 بسعر 2215 جنيهات، والذهب عيار 18 بسعر 1899 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و720 جنيها.

وتباينت أسعار الذهب أمس، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب.

سعر الذهب عالميا

وعلى الصعيد العالمي، عمقت أسعار الذهب من خسائرها خلال هذه اللحظات الأخيرة من تعاملات أمس الجمعة خلال نهاية التداولات الأسبوعية، بعد صدور بيانات وتصريحات من رئيس الفيدرالي الأمريكي والتي أكدت على عدم اتخاذ البنك قرار بخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة وهو ما عزز من قوة الدولار.

وشهد الذهب ضعطا عالميا كبيرا بسبب هذه البيانات ليسجل انخفاضا كبيرا في السعر العالمي، وسجلت الأوقية سعر 1922 دولار.